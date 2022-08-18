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West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında West Ham United ile Viborg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:14
West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

West Ham United - Viborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında West Ham United ile Viborg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, West Ham United - Viborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - VIBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Viborg maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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