Molde - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Molde - Wolfsberger maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile Wolfsberger karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Molde - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Wolfsberger maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.