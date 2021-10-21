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Bodo Glimt 6-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ali Balabıyık'ın yönettiği maçta kazanan Bodo Glimt

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. maçında Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu skorla birlikte ilk defa 6 gollük bir yenilgi almış oldu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 09:33
Bodo Glimt 6-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ali Balabıyık'ın yönettiği maçta kazanan Bodo Glimt

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Jose Mourinho'nun takımı Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e konuk oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi İtalyan temsilcisi 6-1 kaybetti.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri 8. 52. ve 80. dakikalarda Botheim, 20. dakikada Berg, 71'de Solbakken ve 78. dakikada ise Pellegrino kaydetti. Roma'nın tek golü ise 28. dakikada Perez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Norveç temsilcisi 7 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 6 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

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