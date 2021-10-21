Bodo Glimt 6-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ali Balabıyık'ın yönettiği maçta kazanan Bodo Glimt

UEFA Konferans Ligi C Grubu maçında Jose Mourinho'nun takımı Roma, deplasmanda Bodo Glimt'e konuk oldu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadeleyi İtalyan temsilcisi 6-1 kaybetti.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri 8. 52. ve 80. dakikalarda Botheim, 20. dakikada Berg, 71'de Solbakken ve 78. dakikada ise Pellegrino kaydetti. Roma'nın tek golü ise 28. dakikada Perez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Norveç temsilcisi 7 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Roma ise 6 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.