Haberler Kimdir Survivor YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? | Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024

Survivor YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? | Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Yunus Emre Özden'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yarışmaya daha önce 2022 yılında da katılan Yunus Emre aslen Silivri doğumludur. Survivor Yunus Emre Özden hayatı ve detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 02:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 02:30
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Survivor YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR? | Survivor Yunus Emre kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2024 izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta gündem olan yarışmacılardan biri de Yunus Emre Özden oldu. Peki, Yunus Emre Özden kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte Yunus Emre Özden ile ilgili tüm bilgiler...

👉YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul / Silivri doğumlu Yunus Emre Özden 29 yaşındadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur. Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Özden küçükken dövüşçü olmak istemiş ancak ailesi buna izin vermemiş. Sonrasında spor salonunda keşfedilmiş ve dövüşlere katılmış. Dövüşe katılan Özden, 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si oldu.

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