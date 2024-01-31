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BİR SEVDADIR YASİN (FEYYAZ ŞERİFOĞLU) KİMDİR? | Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, dramatik konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllarını hapiste geçiren ve kan davası derdi ile uğraşan iki çocuk annesi Yeşil'in yaşam mücadelesini anlatan dizide başrol olan Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Sevdadır Yasin (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:30
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BİR SEVDADIR YASİN (FEYYAZ ŞERİFOĞLU) KİMDİR? | Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR YASİN (FEYYAZ ŞERİFOĞLU) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Yasin karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Yasin (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

7 Ağustos 1991'de Rize'de doğan 33 yaşındaki Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına "İnci Tanem" adlı şarkıyla katılmıştır, "Gidene" adında bir single çıkardı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran Şerifoğlu, son olarak Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandırdı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ayrıca Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın vokalistliğini de yapmaktadır.

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FEYYAZ ŞERİFOĞLU EVLİ Mİ?

Şarkıcı ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor.

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