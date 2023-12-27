Haberler Kimdir OSMAN SEZENER KİMDİR? - Osman Sezener kaç yaşında, nereli? 3 Michelin yıldızlı şef Osman Sezener biyografisi

OSMAN SEZENER KİMDİR? - Osman Sezener kaç yaşında, nereli? 3 Michelin yıldızlı şef Osman Sezener biyografisi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu, Masterchef Türkiye All Star'ın 27 Aralık Çarşamba günü yayınlanan programına konuk olarak katılan başarılı şef Osman Sezener'in hayatı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Osman Sezener kimdir? Osman Sezener nereli?" sorularının cevabı haberimizde..

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:40
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OSMAN SEZENER KİMDİR? - Osman Sezener kaç yaşında, nereli? 3 Michelin yıldızlı şef Osman Sezener biyografisi

OSMAN SEZENER KİMDİR? - 3 Michelin yıldızı alan Türk şef Osman Sezener, Masterchef'e konuk oldu. Sezon sonuna gelirken üçüncü ceket için yarışılan bölümde, kendi tarifi olan tarifle yarışmacılara ter döktüren Osman Sezener'in hayatı da merak ediliyor. Peki Osman Sezener kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

OSMAN SEZENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olan Osman Sezener, yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendir. Üniversite eğitimine Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başlayan Sezener, ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı.

OSMAN SEZENER BİYOGRAFİSİ

Üniversitenin ardından Dünya Aşçılar Birliği gibi birçok kuruluşa üye oldu. Amerika, İtalya ve İstanbul başta olmak üzere önemli mutfaklarda görev aldı.

Türk mutfağını dünyada ilk kez fine dining olarak tanıştıran Osman Sezener, 2010-2016 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2020 yılında Altın Kaşık Gastronomi Ödüllerinde, Yılın Türk Şefi ödülünü kazandı.

Hem İstanbul, hem de yurt dışında çalıştığı mutfaklar sayesinde GQ Men'in Yılın Şefi ödülünün sahibi oldu. 2007 yılında İzmir'e dönüş yapan Osman Sezener, OD Urla'da farklı markaları hayata geçiriyor. Mekanın hem işletmeciliğini, hem de şefliğini yapıyor.

Daha önce de Masterchef'e konuk olarak gelen Osman Sezener, 27 Aralık Çarşamba günü yayınlanan programa tekrar konuk oldu.

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