Salih Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Salih Özcan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Salih Özcan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 yılında Köln'de dünyaya gelmiştir. Türkiye A Milli Takım oyuncusudur. Dortmund forması giymektedir. 183 cm boyundadır ve ön libero olarak görev yapmaktadır. Köln, Kiel, Dortmund gibi ekiplerde oynamıştır. 281 maçta 42 gol 23 asist üretmiştir.