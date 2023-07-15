Haberler Kimdir Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Meksikalı futbolcu Hirving Lozano yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında JHirving Lozano ile ilgili araştırma yapanlar, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:52
Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Hirving Lozano'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Meksikalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Hirving Lozano kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HİRVİNG LOZANO KİMDİR?

Hirving Lozano, 30 Temmuz 1995 yılında Mexico City, Meksika'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki yıldız isim sağ kanatta görev yapmaktadır. Napoli forması giyen Hirving Lozano, 64 kez de milli formayı giymiştir. Bu sezon 41 maça çıkan Lozano, 4 gol 4 asist üretmiştir. Pachua'da yetişen Lozano, PSV ve Napoli formaları giymiştir.

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