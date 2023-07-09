Haberler Kimdir Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hırvat futbolcu Borna Sosa yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Borna Sosa ile ilgili araştırma yapanlar, Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 14:10
Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Borna Sosa'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BORNA SOSA KİMDİR?

Borna Sosa, 21 Ocak 1998 yılında Zagreb, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Sosa, sol bek olarak görev yapmaktadır. Stuttgart forması giymektedir. Dinamo Zagreb'te futbola başlamıştır. 168 maçta 5 gol 41 asist üretmiştir. 14 kez milli formayı terletmiştir. 1 golü bulunmaktadır.

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