Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Borna Sosa'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Hırvat futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Borna Sosa kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

BORNA SOSA KİMDİR?

Borna Sosa, 21 Ocak 1998 yılında Zagreb, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Sosa, sol bek olarak görev yapmaktadır. Stuttgart forması giymektedir. Dinamo Zagreb'te futbola başlamıştır. 168 maçta 5 gol 41 asist üretmiştir. 14 kez milli formayı terletmiştir. 1 golü bulunmaktadır.