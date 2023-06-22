Haberler Kimdir Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Boşnak futbolcu Edin Dzeko'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Edin Dzeko ile ilgili araştırma yapanlar, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:00
Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Edin Dzeko'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Fenerbahçe ile anlaşan yıldız isim ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Edin Dzeko kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

EDİN DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 yılında Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. Santrafor pozisyonunda oynayan Dzeko, 193 cm boyundadır. Bosna Hersek Milli Takımı'nda 129 kez forma giyen Dzeko 129 gol 64 asist üretmiştir. Bu sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Dzeko 52 maçta 14 gol 5 asist üretmiştir. Sağ ayaklı olan Dzeko, Zeljeznicar, Teplice, Usti nad Labem, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter gibi ekiplerde forma giymiştir. 2 İngiltere Premier Lig, 1 Bundesliga, 1 kez İngiltere Kupası, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 3 kez gol krallığı bulunan Dzeko, Bosna Hersek'te 4 kez yılın futbolcusu seçilmiştir.

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