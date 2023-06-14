Enes Tepecik kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Enes Tepecik'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Avusturyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Enes Tepecik kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ENES TEPECİK KİMDİR?

Enes Tepecik, 11 Mart 2004 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelmiştir. Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien II forması giymektedir. 3 kez Avusturya U19 Milli Takımı forması giymiştir. Sol ayaklı genç futbolcu, orta sahada oynamaktadır. Bu sezon 18 maçta 4 gol kaydetmiştir.