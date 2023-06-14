El Shaarawy kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan El Shaarawy'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İtalyan futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, El Shaarawy kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

EL SHAARAWY KİMDİR?

El Shaarawy, 27 Ekim 1992 yılında Savona, İtalya'da dünyaya gelmiştir. Mısır asıllı İtalyan futbolcudur. 180 cm boyu bulunan El Shaarawy, Genoa, Padova, Milan, Monaco, Roma gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 42 resmi maçta 9 gol 4 asist üretmiştir.