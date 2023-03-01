BAŞIM BELADA ÇAĞDAŞ KİMDİR? | Kaan Taşaner kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kaan Taşaner evli mi, burcu, boyu ve kilosu...

atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanıyla tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Peki Başım Belada Çağdaş karakteri kimdir? Kaan Taşaner kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kaan Taşaner evli mi, burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

KAAN TAŞANER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

23 Nisan 1979'da Antalya'da doğan 44 yaşındaki Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu oldu. Oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı. Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

KAAN TAŞANER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaan Taşaner'in yaklaşık 3 yıldır kendinden 17 yaş küçük olan, 'Hüzün Senfonisi' adlı kitabın genç yazarı Seray Dura ile aşk yaşadığı biliniyor.

KAAN TAŞANER BURCU, BOYU, KİLOSU

1,74 metre boyundaki ve 65 kg ağırlığındaki Kaan Taşaner'in burcu Boğadır.

BAŞIM BELADA ÇAĞDAŞ VARLI KİMDİR?

Acımasız, çıkarcı bir karakterdir. Öfkelendiğinde sakinleşmekte güçlük çeker ve sıklıkla duygu karmaşası yaşar. Kızı Işıl'ı canından çok sever fakat kendini hep yalnız ve güvensiz hisseder. Daha güçlü olursa kimseye ihtiyaç duymayacağını düşünür. Bu yüzden gücü ele geçirmek için de yapmayacağı şey yok. Ortağı Safa ile girdiği anlaşmazlık sonucunda ona kumpas düzenleyerek hayatını kaybetmesine neden olur.