Haberler Kimdir SAM ADEKUGBE KİMDİR? | Sam Adekugbe nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

SAM ADEKUGBE KİMDİR? | Sam Adekugbe nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ismi 4 büyüklerle anılıyor. Futbolseverlerin transfer haberini heyecanla beklediği Sam Adekugbe hakkında arama motorlarında Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? soruları araştırılıyor. İşte Sam Adekugbe yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:37 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:50
SAM ADEKUGBE KİMDİR? | Sam Adekugbe nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Sam Adekugbe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAM ADEKUGBE KİMDİR?

Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te dünyaya gelmiştir. Hatayspor takımında defans pozisyonunda görev yapmaktadır Kanadalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.

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