SAM ADEKUGBE KİMDİR? | Sam Adekugbe nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Sam Adekugbe, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Sam Adekugbe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAM ADEKUGBE KİMDİR?

Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te dünyaya gelmiştir. Hatayspor takımında defans pozisyonunda görev yapmaktadır Kanadalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.