GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR? | Günay Güvenç nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Günay Güvenç, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Günay Güvenç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1991'de Neu Ulm'da doğan ve kaleci mevkiinde forma giyen 32 yaşındaki Türk millî futbolcu Güven Güvenç, Almanya'da futbol kariyerine başladı ve SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giydi. Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers'ın altyapı takımına transfer oldu.

GÜNAY GÜVENÇ KARİYERİ

Stuttgarter Kickers

2009 yılında Stuttgarter Kickers ile profesyonel futbol hayatına başladı. 18 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda Kickers kadrosuna iki kez girdi ancak forma şansı bulamadı. Sezonun ikinci yarısında beşinci ligde mücadele eden SV Stuttgarter Kickers II kalesini korudu. Çıktığı 15 maçın altısında kalesini gole kapamıştı.

2010-11 sezonu Güvenç'in birinci takım ve rezerv takım arasında gidip geldiği bir sezon oldu. 4 Eylül 2010'da 1.FC Nürnberg II ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan kaleci, kariyerinde ilk kez Kickers forması giymiş oldu. Sezon boyunca genellikle ikinci takımın kalesini korusa da dördüncü ligdeki Kickers ile toplamda üç maça çıktı. 2011-12 sezonunda takımın ikinci kaleciliğine yükselen Güvenç, ligin 20. haftasından itibaren birinci kaleciliğe yükseldi. 31. hafta oynanan maçın devre arasında oyundan alınmasına neden olan sakatlığa kadar Kickers kalesini koruyan Güvenç, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sezon sonunda Kickers, Güney ligi birincisi olarak 3. Liga'ya yükseldi.

Güvenç, 2012-13 sezonunun ilk bölümünde bileğindeki kırık nedeniyle forma giyemedi. Ligin 19. haftasında kaleyi devralan Güvenç, sezon boyunca 12 karşılaşmada forma giyerken kalesinde 17 gol gördü. 12 karşılaşmanın 3′ünde ise kalesini gole kapadı.

Beşiktaş JK

Günay Güvenç, 2013-14 sezonu başında Beşiktaş kulübü ile sözleşme imzaladı.[1] Birkaç hazırlık maçında denenen kaleci Tolga Zengin ve Cenk Gönen'in ardından üçüncü kalecilikte kaldı. Sezonun ilk yarısında zaman zaman Beşiktaş A2 takımında forma şansı bulduktan sonra 2013-14 ara transfer döneminde 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandı. 19 Ocak 2014'te Karşıyaka karşısında sahaya ilk 11'de çıkan kaleci, Türkiye'deki ilk maçına da çıkmış oldu. Adanaspor'da 15 maça çıktı. 2014-2015 sezon başında Beşiktaş tarafından Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'na kiralandığı açıklandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından beğenilmeyince ve ilk hafta yedek kulübesinde oturunca, kiralık sözleşmesi Eylül ayında feshedildi ve Günay Güvenç, Beşiktaş'a geri döndü ve A takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

5 Şubat 2015'te Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası grup maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen kaleci, maçı gol yemeden tamamladı. Zengin ve Gönen'in sakatlıkları ve formsuzlukları nedeniyle ligin ikinci yarısında ikinci kaleci olarak kulübede oturmaya başlayan Güvenç, 22 Mart 2015'te Fenerbahçe ile oynanan derbinin devre arasında sakatlanan Zengin'in yerine oyuna girerek Beşiktaş ile ilk lig maçına çıkmış oldu. Beşiktaş, son dakika yediği golle maçı kaybederken, Güvenç maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı[3]. Bir sonraki hafta 6 Nisan 2015'te Başakşehir ile oynanan maçta birinci kaleci olarak sahaya çıkan Güvenç, kalesini gole kapattı. Bu maçtan sonra Cenk Gönen'in düzelmesine rağmen sezon sonuna kadar, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta birinci kalecilik yapmaya devam etti ve sezonu 10 maçta forma giyerek tamamladı.

2015-2016 yılında Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş, birinci kaleciliği Tolga Zengin'e verirken, Güvenç'i de ligin ikinci yarısında ikinci kaleci olarak düşündü. Sporting Lisbon maçında yaptığı hatalar sonucu moralsiz olan Zengin'in yerine 14 Aralık 2015'te oynanan Galatasaray derbisinde sahaya ilk 11'de çıktı. Maç 0-0 giderken yaptığı yanlış bir çıkışın ardından topa ıska geçmesi ile Beşiktaş kalesinde bir gole sebebiyet verse de Beşiktaş, maçı 2-1 kazanmayı başardı. Bu hatadan sonra sezon arasında kadar sadece Türkiye Kupası maçlarında forma giydi. Devre arasında Denis Boyko'nun gelmesi ile yeri sarsılsa da Boyko'nun performansını beğenmeyen Güneş tarafından Güvenç tekrar ikinci kaleci yapıldı ve Trabzonspor maçında 45 dakika süre aldı. Bu maç Günay'ın Beşiktaş'ta forma giydiği son maç oldu. Sezon sonunda Beşiktaş ile kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Sezon sonunda takıma Fabri'nin de transfer edilmesiyle forma şansı azalan Güvenç, takım ile yollarını ayırdı.

Göztepe SK

01 Temmuz 2016 tarihinde Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.[4][5][6] 2016-17 sezonunun bütün lig maçlarında Göztepe'nin kalesini 90 dakika korudu. Adana Demirspor maçında santradan yediği gol, sezonun en dikkat çeken gollerinden biri oldu[7]. Yine de Güvenç, Göztepe kalesini korumayı bırakmadı ve play-off'a kalan takımın üç maçında da forma giydi. Penaltılara giden play-off finalinde Eskişehirspor karşısında iki penaltı kurtararak yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin bu başarısında önemli bir pay sahibi oldu.

Millî takım kariyeri

Güvenç, Türkiye A2 millî takımında da 4 kez forma giydi.

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?