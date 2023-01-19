Haberler Kimdir AL SANCAK YÜZBAŞI SELİM KİMDİR? | Rıdvan Aybars Düzey nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Aybars Düzey burcu, boyu ve kilosu...

AL SANCAK YÜZBAŞI SELİM KİMDİR? | Rıdvan Aybars Düzey nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Aybars Düzey burcu, boyu ve kilosu...

Al Sancak Yüzbaşı Selim kimdir? | TRT ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, daha ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekerken dizinin ana karakterlerinden Rıdvan Aybars Düzey'in hayatı da merak konusu oldu. 19 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geln diziyle alakalı arama motorlarında Al Sancak Yüzbaşı Selim kimdir? Rıdvan Aybars Düzey nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Aybars Düzey burcu, boyu ve kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:00
AL SANCAK YÜZBAŞI SELİM KİMDİR? | Rıdvan Aybars Düzey nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Aybars Düzey burcu, boyu ve kilosu...

Yönetmen koltuğunda Can Emre'nin oturduğu, senaryosunu ise Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram dizisi Al Sancak, TRT 1'de yayın hayatına başlıyor. TSK bünyesindeki Al Sancak timinin icraatlarını anlatan dizide yer alan Rıdvan Aybars Düzey'in gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Peki Al Sancak Yüzbaşı Selim kimdir? Rıdvan Aybars Düzey nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Rıdvan Aybars Düzey burcu, boyu ve kilosu...

RIDVAN AYBARS DÜZEY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

19 Kasım 1986'da İzmir'de doğan Rıdvan Aybars Düzey 37 yaşındadır. Atölye Kraft'ta Oyunculuk Eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmi ile oyunculuğa, 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle de televizyon dünyasına adım atmıştır.

Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde dizilerinde rol alan Rıdvan Aybars Düzey, şimdilerde Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinde yer almasının ardından son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak adlı dizide Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan karakterini canlandırmaktadır.

RIDVAN AYBARS DÜZEY EVLİ Mİ, BURCU, BOYU VE KİLOSU...

Evli olan ve 2022'nin Ağustos ayında eşiyle ilk evlilik yıldönümünü kutlayan Rıdvan Aybars Düzey, 1,83 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

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