METEOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'DA HAVA 16 DERECE BİRDEN DÜŞECEK | Hafta sonu hava nasıl olacak? | 17 - 18 Eylül hava durumu

Meteoroloji'nin 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günlerine ilişkin yayınladığı hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren büyük oranda düşerek mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Cuma günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yazdan kalma havanın tadını çıkaracak olan vatandaşlar, pazar günü ise yoğun yağışlarla karşılaşacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin verileriyle 17 - 18 Eylül hava durumu...
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık