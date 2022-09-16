Haberler Kimdir METEOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'DA HAVA 16 DERECE BİRDEN DÜŞECEK | Hafta sonu hava nasıl olacak? | 17 - 18 Eylül hava durumu

METEOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'DA HAVA 16 DERECE BİRDEN DÜŞECEK | Hafta sonu hava nasıl olacak? | 17 - 18 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Haritalı olarak yayınlanan hava raporunda sıcaklıkların ülke genelinde büyük oranda düşeceği kaydedildi. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 17 - 18 Eylül hava durumu...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 17:00
METEOROLOJİ UYARDI: İSTANBUL'DA HAVA 16 DERECE BİRDEN DÜŞECEK | Hafta sonu hava nasıl olacak? | 17 - 18 Eylül hava durumu

Meteoroloji'nin 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günlerine ilişkin yayınladığı hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren büyük oranda düşerek mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Cuma günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yazdan kalma havanın tadını çıkaracak olan vatandaşlar, pazar günü ise yoğun yağışlarla karşılaşacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin verileriyle 17 - 18 Eylül hava durumu...

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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