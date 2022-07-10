Haberler Kimdir ALBERTH ELIS KİMDİR? | Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

ALBERTH ELIS KİMDİR? | Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Transfer döneminin gelmesiyle birçok isim takımlarımızın gündemine geliyor. Alberth Elis de bu isimlerin başında geliyor. Futbolseverler tarafından sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Alberth Elis'in kariyeri ve özellikleri merak ediliyor. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:30
ALBERTH ELIS KİMDİR? | Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

2022-2023 sezonuna Süper Lig ekipleri hem hazırlık maçları hem transferlerde hazırlıklarını sürdürüyor. Alberth Elis de transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

ALBERTH ELIS KİMDİR? ALBERTH ELIS KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır. Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir. Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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