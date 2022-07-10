ALBERTH ELIS KİMDİR? | Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

2022-2023 sezonuna Süper Lig ekipleri hem hazırlık maçları hem transferlerde hazırlıklarını sürdürüyor. Alberth Elis de transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Alberth Elis kimdir? Alberth Elis kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynuyor?

ALBERTH ELIS KİMDİR? ALBERTH ELIS KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMLARDA OYNUYOR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır. Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir. Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.