Haberler Kimdir MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

TFF yönetimi MHK Başkanlığı görev dağılımını açıkladı. Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında yeni Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Peki yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 09:36
MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda MHK'nin başkan ve üyelerini belirledi. Peki MHK Başkanlığı'na getirilen Sabri Çelik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

1. SABRİ ÇELİK (BAŞKAN)
2. MURAT ILGAZ
3. AYNUR AYSUN AKAR
4. BAKİ TUNCAY AKKIN
5. AHMET İBANOĞLU
6. AYTEKİN DURMAZ
7. RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU
8. İSMAİL KÖSE
9. BÜLENT GÖKÇÜ

SABRİ ÇELİK KİMDİR?
Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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