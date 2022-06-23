Haberler Kimdir SIMON BANZA KİMDİR? | Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

SIMON BANZA KİMDİR? | Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe ile adı anılan Simon Banza, futbolseverler tarafından arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında bulunuyor. Simon Banza, Famalicao ile sergilediği performans ile gündeme geldi. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:07
SIMON BANZA KİMDİR? | Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe ile adı geçen Simon Banza'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Famalicao formasıyla sergilediği performans dikkat çeken Simon Banza birçok kulübün de gündeminde yer alıyor. Peki, Simon Banza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

SIMON BANZA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Simon Banza, 13 Ağustos 1996 yılında Fransa'nın Creil şehrinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyu bulunan Banza, Portekiz ligi ekiplerinden Famalicao'da oynamaktadır. Santrafor oynayan Banza bu sezon 28 maçta 12 gol 3 asist üretmiştir. 5 Milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Lens alt yapısında yetişen Banza, AS Beziers, Lens, Titus Petange ve Famalicao formaları giydi.

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