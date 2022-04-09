İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR? | İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, nereli? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı gündemde yerini aldı. İsmail Ege Şaşmaz'ın boyu, kilosu ve burcu araştırılmaya başladı. Peki, Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Ege Şaşmaz'ın biyografisi haberimizde...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya gelen İsmail Ege Şaşmaz, lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyununda yaşamıştır.

Kariyer yolculuğuna ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakteriyle adım atan Şaşmaz, diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer almıştır ve 2015 yılında Serçe Sarayı isimli projeyle tekrar ekranlara dönmüştür.

2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırmıştır. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara vermiştir.

Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan İsmail Ege Şaşmaz, 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, 2021'de TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmıştır. İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile evlenmiştir.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER