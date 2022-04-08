BEGÜM ÖZKAN KİMDİR? | Begüm Özkan kimdir, kaç yaşında nereli? Begüm Özkan ne iş yapıyor, mesleği ne?

Begüm Özkan'ın hayatı merak edilenler arasında yerini aldı, Galatasaray Başkan adayı olacağı iddialarıyla futbolseverlerin gündemine gelen Begüm Özkan'ın mesleği, yaşı ve serveti araştırılmaya başladı. Peki, Begüm Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Begüm Özkan'a dair merak edilenler haberimizde...

BEGÜM ÖZKAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya gelmiştir 2022 yılı itibariyle 69 yaşındadır. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur; ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Begüm Özkan, 1991 yılında TGRT'de otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır.

BEGÜM ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NEDİR?

TGRT'nin ardından NTV ve CNN Türk'te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer alarak 4 yıl ard arda Türkiye Kadınlar Ralli Şampiyonu olan ekipten biridir.

Begüm Özkan tüm bunlar dışında KADİGER (Kadın Girişimcileri Derneği) üyesidir ve Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

Adnan Polat, başkanlık döneminde Begüm Özkan'ı Pazarlama A.Ş.'de görevlendirmiştir ve Adnan Polat'ın başkanlığı boyunca buradaki görevini sürdüren iş insanı, bir süredir Galatasaray yönetimlerinde yer almamıştı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI OLMAK İÇİN BAŞVURU TARİHİ

Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

BEGÜM ÖZKAN'IN GALATASARAY OLAĞAN GENEL KURULU'NDA YAPTIĞI OLAY YARATAN KONUŞMASI:

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Begüm Özkan'ın sözleri sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Begüm Özkan şu açıklamada bulunmuştu:

"Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler, yalanlar... At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetleri eşit gören, Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'den beri 145 numara ile ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık yüzde 27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti, böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız."