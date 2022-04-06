PINAR DENİZ KİMDİR? Yargı dizisinin Ceylin Erguvan'ı Pınar Deniz kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu...

Yargı dizisinde sergilediği oyuculuk ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Deniz ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz kimdir? İşte detaylar...

👉 PINAR DENİZ KİMDİR?

Yargı dizisi ile son döneme damga vuran isimlerden biri olan Pınar Deniz 4 Kasım 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan Kaya" karakterini canlandırmaktadır.