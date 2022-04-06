Haberler Kimdir İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne?

İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne?

Genç oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica altyapısında forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen İsak Vural'ı kadrosuna kattı. Futbolseverler, İsak Vural'ın sarı-lacivertli takıma transferi sonrası genç futbolcuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? İsak Vural'ın mevkisi ne? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 14:09
İSAK VURAL KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne?

Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda genç oyuncu arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica altyapısında forma giyen İsak Vural'ı transfer etti. Futbolseverler, sarı-lacivertlilerin İsak Vural transferini açıklamasının ardından genç futbolcuyla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? İşte ayrıntılar...

İSAK VURAL KİMDİR?

28 Mayıs 2006 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelen İsak Vural, futbola Sant Cugat altyapısında başladı. Hammarby IF altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, 2018'de Benfica altyapısına transfer oldu. İsak Vural, son 4 yıldır Portekiz ekibinin altyapısında top koşturuyordu. Türk asıllı İsveçli futbolcu, on numara mevkisinde forma giyiyor.

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