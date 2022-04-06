ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR? Fenerbahçe'nin genç yeteneği Çağtay Kurukalıp ile ilgili bilinmeyenler...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasına Fenerbahçe, iki genç yeteneği ile çıktı. Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'ın ilk 11'de başladığı maçta genç sol bek ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir? İşte Çağtay Kurukalıp ile ilgili bilinmeyenler...

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002 doğumlu olan Çağtay Kurukalıp, henüz 20 yaşında. İstanbul doğumlu olan Çağtay, sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Asıl mevkisi sol bek olan Çağtay Kurukalıp, sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro.

1.72 boyunda olan Çağtay, bu sezon U19 takımıyla 11 maça çıkarken gol ve asist katkısı üretemedi.