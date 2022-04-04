HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Yasemin'i Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan kaç yaşında, nereli? Ebru Özkan'ın rol aldığı film ve diziler...

Hakim dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Ebru Özkan'ın hayatı araştırılmaya devam ediyor. Dizideki rolüyle izleyicilerin dikkatini çeken başarılı oyuncu Ebru Özkan'ın kim olduğu, yaşı, boyu ve daha önce yer aldığı diziler, filmler haberimizde...
EBRU ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
18 Kasım 1978'de Ankara'da dünyaya gelen Ebru Özkan, temel eğitimlerini Ankara'da aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine giderek buradan başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Oyunculuk hayatına küçük yaşlarda başlayan Ebru Özkan, ayrıca modellik de yapmıştır.
Ebru Özkan'ın mesleki kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği'dir. Bu dizi projesinde 'Halide' adlı karakterle ses getirmiştir.
Ünlü oyuncu 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ertan Saban ile evlenmiştir ve çiftin 2018 yılında 'Biricik' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmiştir.
EBRU ÖZKAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
- 2022 Hakim - Yasemin
- 2019-20 Hekimoğlu - İpek
- 2018 Şahin Tepesi - Melek
- 2014-17 Paramparça - Dilara
- 2014 Not Defteri - Suna
- 2012 Hayatımın Rolü - Ela
- 2011-12 Anneler ile Kızları - Defne
- 2009-11 Hanımın Çiftliği - Halide
- 2010 Çınar Ağacı - Berrin
- 2009 Güldünya - Duru
- 2007 Kara İnci - Seçil
- 2006 Gözyaşı Çetesi - Deniz
- 2006 Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı - Melisa
HAKİM DİZİSİ YASEMİN KANER KİMDİR?
Yasemin alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir.
Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.