Haberler Kimdir HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak 'in rol aldığı film ve diziler...

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak 'in rol aldığı film ve diziler...

Hakim dizisinin ilk bölümünü 4 Nisan'da atv ekranlarında izleyicinin beğenisine sunulacak. Başarılı kadrosu ve güçlü senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyecek dizide birbirinden yetenekli oyuncular, oyunculuklarıyla da dikkat çekecek. Peki, Hakim dizisinde 'Ceren' rolüyle izleyici karşısına çıkacak Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? İşte, Naz Çağla Irmak'ın hayatı ve dizideki hikayesi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 15:00
HAKİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU | Hakim dizisinin Ceren'i Naz Çağla Irmak kimdir? Naz Çağla Irmak kaç yaşında, nereli? Naz Çağla Irmak 'in rol aldığı film ve diziler...

Hakim dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Naz Çağla Irmak'ın hayatı araştırılmaya devam ediyor. Dizideki rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Naz Çağla Irmak'ın kim olduğu, yaşı, boyu ve daha önce yer aldığı diziler, filmler haberimizde...

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

1997 tarihinde dünyaya gelen Çağla Irmak ilk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Pera Güzel Sanatlar lisesinde eğitim almaya başlamıştır. Eğitim yaşantısıyla birlikte dizi kariyerini de birlikte sürdüren Çağla Irmak, lise eğitiminin ardından Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro üzerine eğitim almıştır. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, çeşitli dizi ve filmlerde de rol almıştır. Hakim dizisinde, Ozan'ın kız arkadaşı Ceren'i canlandıracaktır.

HAKİM DİZİSİ CEREN KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, dizide Ozan'ın sevgilisidir. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışır, yanında olur. Ozan korkunç gerçeği ona itiraf eder. Ozan'ın Deniz'le görüştüğünü öğrenince Deniz'e gerçeği söyleyecektir.

Mert'in ölümüne sebep olanın Ozan olduğu gerçeğini…

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