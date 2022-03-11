Haberler Kimdir Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Aşkı-Memnu dizisi ile ünlenen Survivor Batuhan, arama motorlarında sık sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Biyografisi araştırılıyor. Peki, Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bir dönem Aşk-ı Memnu isimli dizide rol alan ve adını duyuran Batuhan Karacakaya, Survivor programı ile yeniden gündemde yer alıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Setlere adım attığında henüz 11 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Aşk- Memnu dizisinde Bülent rolü ile ünlendikten sonra sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı. Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etti. Genç oyuncu şuan Survivor yarışmasında yarışıyor.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 kg'dır.

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