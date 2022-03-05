Haberler Kimdir Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor?

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler sürpriz bir isim ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Güney Koreli 18'lik yıldız Jo Jin-Ho ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun yakın bir zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Jo Jin-Ho ile anlaşmasının ardından arama motorlarında futbolcu ile ilgili birçok araştırma yapıldı. Peki Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:19
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jo Jin-Ho ile ilgili arama motorlarında sıkça araştırma yapıldı.

Güney Koreli futbolcunun kaç yaşında olduğu ve hangi mevkide oynadığı merak konusu oldu.

Peki Jo Jin-Ho kimdir? Jo Jin-Ho hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

JO JIN-HO KİMDİR?

Güney Koreli futbolcu 10 Temmuz 2003'te dünyaya geldi. 18 yaşındaki futbolcu 1,72 cm boyunda. Jo Jin-ho Orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor. 18'lik yıldız Jeonbuk Hyundai Motors U18 takımında forma giyiyor.

Jo Jin-Ho'nun güncel piyasa deperi ise 25 bin Euro.

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