Batman'de Cat Woman'i canlandıran Zoe Kravitz kimdir kaç yaşında nereli? İşte Batman filminin bilinmeyenleri

Milyonlarca sinema severin merakla beklediği Batman vizyona girdi. Robert Pattinson'a Batman rolü verilmesinden itibaren tartışmaların bitmediği film tüm dünyada yankı uyandırdı.

Batman hayranları Alacakaranlık (Twilight) Edward rolü nedeniyle Pattinson'a önyargılı olsa da başta Bruce Wayne olmak üzere büyük bir kesim de destekçisi oldu. Robert Pattinson performansıyla aldı toplarken filmin bir diğer yıldızı Zoe Kravitz oldu. Peki Cat Woman rolündeki Zoe Kravitz kimdir, hangi filmlerde oynadı?

ZOE KRAVITZ KİMDİR?

Zoe Kravitz 1 Aralık 1988 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. ABD'li oyuncu Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızı olan Zoe Kravitz güzelliğinin yanında başarılı kariyeri ile de dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini romantik komedi filmi No Reservations ile yapan Kravitz, süper kahraman filmi X-Men: First Class'de Angel Salvadore ile akıllara kazındı. Bu rolüyle Teen Choice Ödülü ve Scream Ödülü'nü kazandı.

İŞTE ZOE KRAVITZ FİLMLERİ:

Aşk Tarifi (No Reservations)

İçindeki Yabancı(The Brave One)

Lise Ateşi(Assassination of a High School President)

Arıza Aile(Birds of America)

En İyisi (The Greatest)

X-Men: Birinci Sınıf (X men first class)

Good Kill Mad Max: Fury Road

Fantastik Canavarlar ve Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

THE BATMAN OYUNCULARI

The Batman 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girdi. IMdb puanı 8.8 olan filmin oyuncuları merak konusu oldu. İşte Batman oyuncuları:

THE BATMAN KONUSU NE?

Robert Patttinson ve Zoe Kravitz başrolünde yer aldığı The Batman tüm dünyada vizyona girdi. Büyük beğeni toplayan filmin hayranları oyunculuklar ve hikayeye de tam not verdi. Peki The Batman konusu ne?

The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor. Batman olarak iki yıl sokaklarda dolaşmak ve suçlulara korku salmak Bruce Wayne'i Gotham City'nin karanlığının kalbine sürüklenir. Gizemli bir seri katil Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler'in yakalamaya çalışır. İpuçlarınını peşinden giden Batman'in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların maskesini düşürmek ve Gotham Şehri'ni eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir.