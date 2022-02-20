Heinrich Krippel kimdir? Atatürk Onur Anıtı'nı yapan Heinrich Krippel kimdir?

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Çirkin saldırının ardından hem kent hem sosyal medya Atatürk etrafında kenetlenirken, heykel hakkında merak edilenler de araştırılmaya başlandı. Peki, Samsun Atatürk Heykelini kim yaptı? İşte o isim ve Atatürk Onur Anıtı'na dair bilgiler...

HEINRICH KRIPPEL KİMDİR?

Türkiye'de gerçekleştirdiği anıt ve heykeller ile tanına Avusturyalı heykeltıraş, ressam, bakır oymacısı ve illustratör Heinrich Krippel 27 Eylül 1883 yılında Avusturya Viyana'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Zafer Anıtı, Samsun Onur Anıtı gibi Türkiye'de birçok ünlü esere imza atan Krippel 5 Nisan 1945 yılında Viyana'da hayata gözlerini yummuştur.

SAMSUN ONUR ANITI NEDİR?

Onur Anıtı, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi hâline gelen anıttır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu anı simgelemektedir.

SAMSUN ATATÜRK HEYKELİNİ KİM YAPTI?

Anıtın heykeli Samsun Valisi Kâzım Paşa tarafından Samsun halkı adına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e 1927 yılında sipariş edilmiş, aynı yıl 19 Mayıs günü kaidenin resmî temel atma töreni yapılmıştır. 1928 yılında Viyana'da başlayan heykelin yapım süreci 1931 yılında sonlanmış ve heykel kaidesine 29 Ekim 1931 tarihinde dikilmiştir. 15 Ocak 1932 tarihinde anıtın resmî açılışı yapılarak cumhuriyet tarihinin on üçüncü anıtı, Heinrich Krippel'in ise Türkiye'deki dördüncü anıt çalışması olmuştur.