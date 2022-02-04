Haberler Kimdir Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyer özeti...

Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyer özeti...

Süper Lig'e transfer olan dünyaca ünlü yıldızlardan biri olan Luiz Adriano'nun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar, pozisyonu gibi detaylar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 15:14
Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyer özeti...

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Brezilyalı yıldız Luiz Adriano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig'e gelen yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi. Luiz Adriano'nun kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Luiz Adriano kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

LUIZ ADRIANO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Luiz Adriano, 12 Nisan 1987 yılında Brezilya, Porto Alegre'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden İnternacional'de başladı. Yıldız futbolcu sırasıyla hakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı. 34 yaşındaki yıldız, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.

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