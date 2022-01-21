Haberler Kimdir O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

O Ses Türkiye yarışmasının dikkat çekici seslerinden Şevval Ekiz, başarılı performansıyla adını finale yazdırdı. Şevval Ekiz'in hayatı, nereli ve kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz kaç yaşında ve nereli? Instagram hesabı ne? İşte tüm bu soruların cevapları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:00
O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Şevval Ekiz, O Ses Türkiye yarışmasında sergilediği performansla tüm Türkiye kendine hayran bırakmayı başardı. Yarışmacıyı yakından tanımak isteyenler "Şevval Ekiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şevval Ekiz, yarı finalde sergilediği perfomansın ardından adını finale yazdırırken, şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

ŞEVVAL EKİZ KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Şevval Ekiz, 25 yaşında. Yarışmaya Düzce'den katılıyor. Müziğe 13 yaşında keman çalarak başladı. Bolu'da Güzel Sanatlar Lisesi okudu. Üniversite de aynı şekilde müzik eğitimi aldı. Şu sıralar keman ve piyano özel dersi veren 3,5 senedir tiyatro eğitimi de alıyor.

Hayali, müzik anlamında çalışmalarını gösterebilmek, sesini duyurabilmek, duygularını insanlara aktarabilmek olduğunu söyleyen Şevval Ekiz, en büyük hayali olarak da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmak olduğunu belirtti.

ŞEVVAL EKİZ'İN İNSTAGRAM ADI NE?

Şevval Ekiz'in İnstagram kullanıcı adı @sevval.ekiz 'dir ve 2300 takipçisi bulunmaktadır.

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