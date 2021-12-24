Gökhan Keser kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Gökhan Keser, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Gökhan Keser ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Gökhan Keser kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 GÖKHAN KESER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. Model, oyuncu ve müzisyen olan Gökhan Keser, daha önce de Survivor'a katıldı.