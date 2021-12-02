Eliaquim Mangala kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Devre arası transfer dönemine az bir süre kala kulüpsüz olan bazı isimler, Türk takımlarının gündemine gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de bonservisi elinde olan Fransız futbolcu Eliaquim Mangala. Peki, Eliaquim Mangala kimdir?

ELIAQUIM HANS MANGALA KİMDİR?

13 Şubat 1991 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Eliaquim Mangala, kariyerine Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'de başladı. Sırasıyla Porto, Manchester City, Valencia ve Everton gibi üst düzey takımlarda forma giyen Fransız stoper, son olarak Valencia'da oynamıştı. Sezon başından bu yana kulüpsüz olan Mangala, 8 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını terletti. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli isim 1.87 boyunda...