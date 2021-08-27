Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'de hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki ile oynadığı ve 5-2 yenerek tur atladığı maçta takımının 4. golünü kaydeden Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün kariyeri aratılıyor. Mücadele sonrası, "Güzel bir maç oldu. Buraya avantajlı gelmiştik. İlk yarıda istediğimiz skoru bulduk. İlk yarının son dakikalarda bir gol yememize rağmen ikinci yarı gerekli reaksiyonu verdik. Farkı açtık. Sonrasında hocam beni oyuna aldı. Hocama çok teşekkür ediyorum. Bana da Allah yardım etti. Vuruşumu yaptım. Gol oldu. Maçtan önce tabiki hayal kuruyorsun, oyuna girer; gol atarım. Çok şükür nasip oldu. Çalışmaya devam edeceğiz" diyen Fatih Yiğit Şanlıtürk, gol anını ise şöyle anlatmıştı:

Savunmadan uzun top geldi. Ben de kaleci ile savunma arasında anlaşmazlık olduğunu sezdim. Devam ettim. Top önüme düştü. Soluma aldım, ayak içi vurdum. Gol oldu.

FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

1 Ocak 2003 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Fatih Yiğit Şanlıtürk, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. 18 yaşındaki genç oyuncu, orta sahada görev yapıyor. 1.76 cm boyundaki Şanlıtürk, sağ ayaklı... Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 125 bin euro...