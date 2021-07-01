Fenerbahçe'nin listesindeki Vladimir Petkovic kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

EURO 2020'de son dünya şampiyonu Fransa'yı devirerek çeyrek finale yükselen İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösteriliyor. Başkan Ali Koç'la görüştüğü iddia edilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmen açıklanması beklenirken, İsviçre'nin çeyrek finale kalması sürecin uzamasına neden oldu.

2011-2012 sezonunda Samsunspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, geçen 9 yıllık süreçte kariyer basamaklarını bir bir çıktı.

Fenerbahçe taraftarı da büyük bir merakla Petkovic'in kariyerini araştırıyor, Vladimir Petkovic kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Vladimir Petkovic kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor.

VLADIMIR PETKOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vladimir Petkovic, 15 Ağustos 1963 yılında Sarajevo'da dünyaya geldi. Petkovic, futbolculuk kariyerinde Bosna Hersek, Slovenya ve İsviçre'de boy gösterdi. Rudar Prijedor, Sarajevo, Koğer, Chur, Sion, Martigny-Sports, Bellinzona, Locarno ve Buochs formaları giyen Petkovic, 1999 yılında futbolculuk hayatına nokta koydu.

VLADIMIR PETKOVIC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Temmuz 1999'de kulübeye geçen Boşnak asıllı İsviçreli futbol adamı, sırasıyla FC Malcantone Agno, Lugano, Bellinzona, Young Boys, Samsunspor, Lazio ve İsviçre Milli Takımı'nda görev yaptı.

VLADIMIR PETKOVIC KAÇ KUPA KAZANDI?

57 yaşındaki teknik direktör UEFA Pro Lisans sahibi. Petkovic, Lazio ile 2012/2013'te İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve kariyerindeki ilk kupasını kazandı.