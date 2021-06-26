Son dakika spor haberi: Trabzonspor ve Beşiktaş'ın istediği Milan Makaric kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita gibi isimlerle sözleşme imzalayan Fırtına'nın hedefinde bu kez sürpriz bir isim var: Milan Makaric... Bu oyuncuyu aynı zamanda Beşiktaş da renklerine bağlamak istiyor. Peki, Milan Makaric kimdir?

MILAN MAKARIC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

4 Ekim 1995 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen Milan Makaric, kariyerine Vojvodina takımının altyapısında başladı. Sırasıyla Proleter, Spartak Subotica, OFK Backa, Zvijezda 09, Radnicki Nis takımlarında forma giyen Sırp futbolcu, 2019'da Radnik Surdulica'ya transfer oldu. Santrfor mevkisinde forma giyen Makaric, 1.85 cm boyunda. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan 25 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezon çıktığı 41 karşılaşmada 27 gol atarken 9 da asist yaptı. Makaric, Sırbistan Milli Takımı'nın formasını 3 kez terletti. Sırp oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.