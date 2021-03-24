Haberler Kimdir Ezgjan Alioski kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri... | GS transfer haberleri

Ezgjan Alioski kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri... | GS transfer haberleri

Gelecek sezon Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United iforması giyen Ezgjan Alioski ile ilgileniyor. Bu gelişmenin ardından Makedon yıldızın yaşı, kariyeri, oynadığı pozisyon merak konusu oldu. Peki, Ezgjan Alioski kimdir?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:54
Ezgjan Alioski kimdir? Kariyeri, yaşı, hayatı ve tüm bilinmeyenleri... | GS transfer haberleri

RB Leipzig'den 1,5 yıl kiralanan Saracchi'ye sezon sonu teşekkür edecek olan sarı kırmızılı ekip, Leeds United forması giyen Alioski ile ilgileniyor. Peki, Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski, FC Lugano ve son olarak Leeds United takımlarında forma giydi. Aslen sol bekte oynayan oyuncu, sol kanatta da görev alabiliyor. 1,71 boyundaki Alioski sol ayağına hakimdir.

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