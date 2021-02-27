Cyle Larin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kaç gol attı?

Cyle Larin Kanada'nın Brampton şehrinde dünyaya gelmiştir. Jamaika asıllı bir Kanadalı futbolcudur. Cyle Larin 1995 doğumlu olup 26 yaşındadır. Cyle Larin 2018 yılından beridir süper ligde sadece Beşiktaş forması giymiştir.

Cyle Larin Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri liginde mücadele eden takımlardan olan Orlando City SC takımından gelmiştir. Cyle Larin Beşiktaş'ta forma giymektedir. Cyle Larin Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan yıllık 1.6 Milyon Euro para kazanmaktadır.

CYLE LARIN KİMDİR?

Cyle Larin Kanada'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Larin doğmadan önce Kanada'ya yerleşmişti. Jamaika asıllı bir ailenin çocuğudur. Cyle Larin futbola da bu ülkede başlamıştır. Kanada kulüplerinden olan Sigma FC ile 2007 – 2013 yılları arasında altyapı kariyerine başlamıştır. Sigma FC ile gençlik kulüplerinden olan takımlarla maç yapmıştır. Cyle Larin daha sonra Connecticut Huskies ile anlaşmıştır. Bir dönemde bu takımın altyapısında forma giymiştir. 2014 yılında ise ilk profesyonel imzasını atmıştır.

2014 yılında Sigma FC kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Cyle Larin burada forma giymeye başlamıştır. Daha sonra kiralık sözleşme olarak Amerika Birleşik Devletleri takımlarından Uconn huskies takımı ile anlaşmıştır. 2015 yılına kadar da bu kulüpte oynamıştır. Sözleşmesi Kanada kulübü ile karşılıklı olarak fesh edilince Uconn huskies tarafından bonservisi satın alınmıştır. Cyle Larin burada futbol hayatına devam ettikten sonra 2015 yılında bir başka Amerika Birleşik Devletleri takımı olan Orlando City SC takımı ile anlaşmıştır. Orlando City SC ile 2018 yılına kadar forma giymiştir. Cyle Larin burada göstermiş olduğu performansı nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır.

Cyle Larin 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş futbolcuyu transfer etmek için 1.85 milyon Euro ödemiştir. Daha sonra Orlando takımı ile Beşiktaş kulübü bir takım transferler neticesinde FİFA'ya kadar gitmişlerdir. Orlando City SC takımı Beşiktaş kulübünün usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile oyuncuyu geri istemiştir. Beşiktaş ile 2018 yılında süper lig kariyerine başlayan Cyle Larin 2019 yılında ise Belçika takımlarından olan Zulte Waregem'e kiralanmıştır. Tecrübe kazanması için bu takımda 1 sezon forma giymiştir. Zulte Waregem kulübü bu kiralık sözleşme için herhangi bir bedel ödememiştir. Zulte Waregem formasını 1 sezon giydikten sonra 2020 yılında Beşiktaş'a geri dönmüştür.

