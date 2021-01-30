Haberler Kimdir Gervinho kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki Gervinho kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

? 'ın gündemindeki kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen 'ta çalışmalar sürüyor. Teknik direktör 'ın raporuna göre operasyonu sürdüren siyah-beyazlılar Fildişi Sahilli yıldız ile yakından ilgileniyor. Peki Kartal'ın hedefindeki ? Kaç yaşında ve kariyeri nasıl? İşte Gervinho ile ilgili tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:22
Gervinho kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki Gervinho kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan 'ta ismi gündeme geldi. transferinde mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılar, santrfor mevkisini Gervinho ile güçlendirmek istiyor. Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala temaslarını hızlandıran yönetim, İtalya takımlarından 'da kariyerini sürdüren yıldız golcüyü kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli golcü en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki ? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

GERVINHO KİMDİR?
1987 doğumlu futbolcu Gervinho futbol kariyerindeki büyük sıçrayışı 'de giydiği sezon yaptı. 2009 yılında kulübüne imza atan Gervinho burada sergilediği performansla 'in yolunu tuttu. 'de iki yıl forma giydikten sonra 2013 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle 'ya transfer oldu. Roma'da toplam 3 sezon forma giyen kanat forvet 2016'nın Ocak ayında 18 milyon euro bonservis bedeliyle 'e transfer oldu.

2018 yılında Çin'den ayrılan yıldız futbolcu, ekiplerinden Parma'nın yolunu tuttu. Gervinho, bu sezon takımıyla birlikte 15 Serie A maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Arsenal, Roma ve Lille gibi takımlarda forma giydi. Gervinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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