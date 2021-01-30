Gervinho kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki Gervinho kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Hücum bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta Gervinho ismi gündeme geldi. Hulk transferinde mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılar, santrfor mevkisini Gervinho ile güçlendirmek istiyor. Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala temaslarını hızlandıran yönetim, İtalya Serie A takımlarından Parma'da kariyerini sürdüren yıldız golcüyü kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli golcü en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki Gervinho kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

GERVINHO KİMDİR?

1987 doğumlu Fildişili futbolcu Gervinho futbol kariyerindeki büyük sıçrayışı Lille'de giydiği sezon yaptı. 2009 yılında Fransız kulübüne imza atan Gervinho burada sergilediği performansla Premier Lig'in yolunu tuttu. Arsenal'de iki yıl forma giydikten sonra 2013 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu. Roma'da toplam 3 sezon forma giyen kanat forvet 2016'nın Ocak ayında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer oldu.



2018 yılında Çin'den ayrılan yıldız futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinden Parma'nın yolunu tuttu. Gervinho, bu sezon takımıyla birlikte 15 Serie A maçında 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Arsenal, Roma ve Lille gibi takımlarda forma giydi. Gervinho'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.