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Kayserispor'dan transfer yasağına itiraz!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’a, FIFA tarafından 14 Mart’ta verilen 2 dönem transfer yasağı kararına, sarı-kırmızlı kulüp ‘haksız’ bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Kayserispor'dan transfer yasağına itiraz!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a, FIFA tarafından 14 Mart'ta transfer yasağı getirildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci ve Denis Alibec ile yaşanan haksız fesih anlaşmazlığı sonucu 2 dönem transfer yasağı cezası aldı. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Kayserispor Taraftarı, bir süre önce açıklanan kararla haksız fesihlerin konu edildiği transfer yasağı hükmüne itirazımız Avukatlarımız tarafından yapılmıştır. Sürecin sonuçlanması ile birlikte kamuoyu bilgilendirilecektir. Cezaya konu oyuncular, Jocelyn Janneh, Salifou Soumah, Andrea Bertolacci, Denis Alibec" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kaysersipor'un FIFA'nın vermiş olduğu 2 dönem transfer yasağı kararına, 'haksız' bulunduğu gerekçesiyle itiraz ettiği öğrenildi.

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