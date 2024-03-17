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Kayserispor Burak Yılmaz ile 2 galibiyet alabildi

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 8 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alabildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 09:29
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Kayserispor Burak Yılmaz ile 2 galibiyet alabildi

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta ikinci kez yenildi.

Burak yılmaz yönetiminde çıktığını 8 maçta Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 3-2'lik sonuçlarla kazanan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Rizespor ve Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı. Sarı kırmızılılar, sahasında Antalyaspor, Beşiktaş ve Hatayspor ile deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, geride kalan 8 müsabakada 10 puan topladı.

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