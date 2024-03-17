Kayserispor Burak Yılmaz ile 2 galibiyet alabildi

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta ikinci kez yenildi.

Burak yılmaz yönetiminde çıktığını 8 maçta Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını 3-2'lik sonuçlarla kazanan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Rizespor ve Alanyaspor maçlarından ise puan çıkaramadı. Sarı kırmızılılar, sahasında Antalyaspor, Beşiktaş ve Hatayspor ile deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı maçlardan beraberlikler ile ayrıldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, geride kalan 8 müsabakada 10 puan topladı.