Kayseri şov

Süper Lig'de teknik direktör Burak Yılmaz ile çıkış arayan Kayserispor, aradığı galibiyeti eski hocası Çağdaş Atan'ın takımına karşı buldu. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda zaferle ayrılıp 11 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Mücadeleye hızlı başlayan Kayserispor, 9'uncu dakikada Carole'un pasında Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. 15'te ise bu kez Ali Karimi sahneye çıktı ve Kayserispor devreyi 2-0 önde bitirdi.

BİLAL İPTEN ALDI

Başakşehir bu gole 58. dakikada tecrübeli ismi Deniz Türüç ile yanıt verdi ve skoru 2-1'e getirdi. Kayserispor, mücadelenin 84'üncü dakikasında Aylton ile frakı bir kez daha 2'ye çıkardı: 3-1. Ev sahibi Başakşehir 89'da Hasan Güreler ile bir gol daha buldu. Son dakikalar nefes kesti. 90+11'de Başakşehir VAR'dan bir penaltı kazandı. Piontek'in vuruşunu kaleci Bilal köşeden çıkardı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı Kayseri maçı 3-2 kazandı.

YILMAZ'LA İLK GALİBİYET

Kayserispor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 28 Ocak'ta Burak Yılmaz oturmuştu. Sarı-kırmızılılar, genç hoca ile 7 maçlık yenilgi serisine son vermiş ve peş peşe üç maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Burak Yılmaz, dün dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

ŞANS BİZİMLE DEĞİLDİ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor bir maç oldu. İki farklı geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Son anda penaltıyı gole çevirsek puan da alabilirdik. Şans bizimle değildi" dedi.