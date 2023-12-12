Kayseri coştu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. Son haftaların formda takımı sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı Pendikspor maçını da kayıpsız geçti. Teknik direktörlüğe Çağdaş Atan'ın yerine gelen Recep Uçar'la adeta şahlanan Kayseri ekibi, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligde 3. sıraya kadar yükseldi.

GOLLERİN 7'Sİ KAFAYLA GELDİ

Son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, 6 bin 581 gün sonra ligde ilk 15 haftada 29 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. En son 2005-06'da Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk 15 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puan toplayarak, bu başarıya imza atan Kayserispor, yine 3. sırada yer almıştı. Öte yandan, bu sezon attığı 7 kafa golü ile ligde Trabzonspor ile birlikte en fazla kafa golüne imza atan takımı oldu.

THIAM YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Kayseri'nin Pendik galibiyetinde Thiam da ağları sarsmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda en golcü isim Thiam oldu. 31 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 15 maçta 10 gol attı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Thiam, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep FK (2), Çaykur Rizespor (3), Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşadı.