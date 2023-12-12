Haberler Kayserispor Kayseri coştu

Kayseri coştu

Uçar’la şaha kalkan kayserispor, 7 maçtır yenilmiyor. Pendikspor’u da sahasında 2-0’la geçen sarı-kırmızılılar, son 7 maçında 6. Galibiyetinin altına imza atıp 3. sıraya çıktı. Kayseri ekibi, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayseri coştu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. Son haftaların formda takımı sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı Pendikspor maçını da kayıpsız geçti. Teknik direktörlüğe Çağdaş Atan'ın yerine gelen Recep Uçar'la adeta şahlanan Kayseri ekibi, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligde 3. sıraya kadar yükseldi.

GOLLERİN 7'Sİ KAFAYLA GELDİ

Son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, 6 bin 581 gün sonra ligde ilk 15 haftada 29 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. En son 2005-06'da Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk 15 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puan toplayarak, bu başarıya imza atan Kayserispor, yine 3. sırada yer almıştı. Öte yandan, bu sezon attığı 7 kafa golü ile ligde Trabzonspor ile birlikte en fazla kafa golüne imza atan takımı oldu.

THIAM YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Kayseri'nin Pendik galibiyetinde Thiam da ağları sarsmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda en golcü isim Thiam oldu. 31 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 15 maçta 10 gol attı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Thiam, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep FK (2), Çaykur Rizespor (3), Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

DİĞER
Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam'ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı'nda...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik"
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor doludizgin!
Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 01:25
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 01:25
Daha Eski
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 01:25
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! 01:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 01:25
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 01:25
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 01:25
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 01:25