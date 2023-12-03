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Kayserispor 3 eksikle Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 09:53
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Kayserispor 3 eksikle Trabzon'a geldi

Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde çalışan ve uçakla Trabzon'a giderek kampa giren sarı kırmızılı takımda 3 eksik var.

Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz; maç eksiği bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Julian Jeanvier, Trabzonspor kafilesine dahil edilmedi. Son haftalarda sürekli ilk on birde yer alan Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Arif Kocaman'ın forma giymesi bekleniyor.

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