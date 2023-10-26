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Kayserispor Hatayspor maçı hazırlıklarını noktaladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Kayserispor maç hazırlıklarını noktaladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 17:02
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Kayserispor Hatayspor maçı hazırlıklarını noktaladı

Kayserispor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde tesislerde yaparak tamamladı. Saat 14.00'de karayolu ile Mersin'e yola çıkan sarı kırmızılılar konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Sarı kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Kayserispor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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