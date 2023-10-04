Haberler Kayserispor ‘Gidişi sıkıntılıydı'

‘Gidişi sıkıntılıydı'

Kayserispor-Başakşehir maçında eski hoca Çağdaş Atan'a yoğun tepki vardı. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, "Çağdaş hoca burada taraftarın sevgilisiydi. Ancak gidiş yöntemini bizler kadar taraftar da beğenmedi ve buna tepki gösterdiler" diye konuştu

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
‘Gidişi sıkıntılıydı'
Kayserispor-Başakşehir maçında eski hoca Çağdaş Atan'a yoğun tepki vardı. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, "Çağdaş hoca burada taraftarın sevgilisiydi. Ancak gidiş yöntemini bizler kadar taraftar da beğenmedi ve buna tepki gösterdiler" diye konuştu
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