‘Gidişi sıkıntılıydı'

Kayserispor-Başakşehir maçında eski hoca Çağdaş Atan'a yoğun tepki vardı. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, "Çağdaş hoca burada taraftarın sevgilisiydi. Ancak gidiş yöntemini bizler kadar taraftar da beğenmedi ve buna tepki gösterdiler" diye konuştu
Kayserispor-Başakşehir maçında eski hoca Çağdaş Atan'a yoğun tepki vardı. Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, "Çağdaş hoca burada taraftarın sevgilisiydi. Ancak gidiş yöntemini bizler kadar taraftar da beğenmedi ve buna tepki gösterdiler" diye konuştu