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Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

Kayserispor’un 2-1 kazandığı Samsunspor mücadelesinin ardından sarı-kırmızılı takımın oyuncuları Uzodimma, Bilal Bayazit ve Kolovetsios açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk golünü atan futbolcu Anthony Uzodimma, “İlk golümü Kayserispor taraftarının önünde atmak beni çok mutlu etti. İlk galibiyetimizi aldık” dedi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:45
Kayserisporlu futbolcular Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor, sahasında Samsunspor'u 2-1'lik skor ile mağlup etti. Mücadelenin ardından Kayserisporlu futbolcular Anthony Uzodimma, Bilal Bayazit ve Dimitrios Kolovetsios açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Anthony Uzodimma, "İlk golümü Kayserispor taraftarının önünde atmak beni çok mutlu etti. İlk galibiyetimizi aldık. Çağdaş hoca hiç kimseyi ayırt etmiyor. Herkesle konuşuyor, iletişime geçiyor. Kulüpte hocamızın da çabası ile tam bir aile ortamı var" diye konuştu.

BİLAL BAYAZİT: İNŞALLAH LİGİMİZDE DAHA ÇOK TÜRK KALECİ GÖRÜRÜZ

Sarı kırmızılı ekibinin file bekçisi Bilal Bayazit ise sezona iyi başladıklarını belirterek, "Allah'a şükür ilk galibiyetimizi evimizde aldık. Sezona iyi başladık. Umarım böyle devam ederiz. Performansıma da gelince inşallah üzerine koyarak böyle devam ederim. Birkaç hafta önce söylemiştim. Çağdaş Atan benim için farklı bir hoca. Şimdiden kariyerime çok fayda sağladı. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Bu sene yeni kaleci hocamız geldi. Onunla çok sık çalışıyorum. Geçen seneki eksik noktalarıma çalışıyorum. İnşallah daha çok Türk kaleci çıkar. Alt yapıdan Şamil çıkıyor. İnşallah o da bir gün burada birinci kaleci olur. Umarım Kayserispor Türk kaleciyle devam eder. Doğan Alemdar vardı sonra ben geldim. Sırada Şamil Öztürk var. İnşallah ligimizde daha çok Türk kaleci görürüz" ifadelerini kullandı.

KOLOVETSİOS: SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ise taraftarın itici gücüne vurgu yaparak, "Taraftarımızı kutlamak istiyorum. Galatasaray maçında da Samsunspor maçında da bizi muhteşem şekilde desteklediler. Puan yada puanlar almamızda bize itici güç oluyorlar teşekkür ediyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz çok iyi bir şekilde savaşmaya devam ediyoruz" dedi.

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