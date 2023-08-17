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Kayserispor Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kayserispor, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı kırmızılılar, ilk hafta oynadığı Galatasaray maçında "talimatlara aykırı hareket" ettiği gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 18:19
Kayserispor Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Kayserispor, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sarı kırmızılılar, ilk hafta oynadığı Galatasaray maçında "talimatlara aykırı hareket" ettiği gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkedildi. TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda "Kayserispor Kulübü'nün 12.08.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddeleri uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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